Final da CAN. Paulo Duarte vê "com grande satisfação" Carlos Queiroz bater o seu recorde

Por António Botelho 06 Fevereiro, 2022 • 09:39

Joga-se este domingo a final da Taça das Nações Africanas e pode ser um português a ganhá-la. Carlos Queiroz tenta levar esta noite o Egipto à conquista da CAN.

Vai ter pela frente a seleção do Senegal, seleção que nunca venceu a competição. A TSF conversou com o treinador Paulo Duarte, profundo conhecedor do futebol africano e antigo recordista português na CAN. Ele vê agora Carlos Queiroz ultrapassá-lo.

Quer Carlos Queiroz ganhe ou não, o recorde de Paulo Duarte já está batido. O treinador português foi 3º classificado com o Burquina Faso em 2017, mas mais um português a chegar ao pódio a competição dá alegria ao treinador: "Olho para isso com grande satisfação. É mais um treinador português a confirmar aquilo que de bom temos e nossa qualidade como técnicos portugueses e como técnicos do mundo", afirma o treinador.

Paulo Duarte está há 14 anos em África a treinar, conhece muito bem o futebol africano e não tem dúvidas que o Egipto é o grande favorito para esta noite: "O Egipto é uma equipa habituada a grande pressão, habituada a grandes omentos. É uma equipa madura e, desde que afastou a favorita Costa do Marfim, é literalmente a equipa candidata a vencer a competição", defende Paulo Duarte, que considera o Senegal "melhor equipa individualmente, mas o Egipto melhor coletivamente."

O treinador diz para ganhar esta competição "ter sorte no calendário e cometer poucos erros individuais, são pontos chave". A final da CAN, entre Senegal e Egipto, joga-se este domingo às 19 horas.