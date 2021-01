Final da Libertadores com sotaque português, de Portugal, outra vez

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro © Ricardo Moraes/EPA

Pelo segundo ano consecutivo, um treinador português vai ganhar a Taça dos Libertadores da América.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ou Jesualdo Ferreira, que já não é o treinador do Santos mas foi quem iniciou a caminhada do clube na competição, ao vencer os dois primeiros jogos da fase de grupos.

É um feito notável porque, além do vencedor desta tarde, só mais dois europeus lograram conquistar a mais importante competição de clubes das Américas em 61 edições: Jorge Jesus, pelo Flamengo, no ano passado, e Mirko Jozic, um treinador croata que passou pelo Sporting no final do século passado, pelo Colo Colo, do Chile, em 1991.

Mas sem Jesualdo presente - o brasileiro Cuca substituiu-o - é em Abel que os olhos de Portugal estão postos.

O jovem treinador de 42 anos chegou a São Paulo desacreditado por ser inexperiente e ter um currículo vazio de títulos mas afinal em poucos meses levou o Palmeiras ao jogo mais importante do milénio - o Verdão, como é chamado, só ganhou uma Libertadores, em 1999, quando era treinado por Luiz Felipe Scolari.

Abel construiu também uma relação de confiança com a equipa e com os adeptos tão forte que é hoje a principal figura do clube.

Terá um desafio e tanto: do outro lado está o Santos três vezes campeão da prova, duas na longínqua Era Pelé e uma sob a influência de Neymar, em 2011.

Os dois clubes são não apenas do mesmo país, o Brasil, mas também do mesmo estado, São Paulo, e por isso rivais, muito rivais, desde há quase um século.

Clubes paulistas que terão de se habituar ao calor do Rio de Janeiro: são esperados 40 graus, dizem os meteorologistas, o que obrigará a duas paragens para hidratação dos atletas.

Um jogo quente, escaldante, portanto, no mítico Maracanã, com sotaque português de Portugal. Outra vez.