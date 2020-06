Final da Taça a 1 de agosto. Local e hora por definir

A final da Taça de Portugal será disputada entre o FC Porto e o Benfica © Gustavo Bom/Global Imagens

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) agendou a final da Taça de Portugal para 1 de agosto. O jogo entre Benfica e FC Porto acontece depois do final da I liga de futebol que deve terminar no fim de semana de 26 e 27 de julho.

O local e o horário do jogo serão anunciados na próxima semana, explica a FPF numa nota publicada no site.

Se não for escolhido o estádio do Jamor - por falta de condições para receber um jogo em período de pandemia da Covid-19 -, será a primeira vez desde 1982/83 que a final da Taça não acontece no Estádio Nacional.