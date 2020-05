Final da Taça de Portugal não vai ser no Jamor

Troféu Taça de Portugal © © Gustavo Bom/Global Imagens

O jogo entre Benfica e o FC Porto, da final da Taça de Portugal, não se vai realizar no Estádio do Jamor. Esta decisão deve-se às condições e aos requisitos impostos pla Direção Geral de Saúde (DGS) na última reunião com a Federação Portuguesa de Futebol, confirmou a TSF.

No entender das autoridades, o estádio do Jamor não reúne as condições necessárias para a realização da final da Taça. Não só, não cumpre alguns requisitos, como corredores no interior delimitados para diferentes profissionais, como também, por exemplo, seria difícil controlar o acesso dos adeptos à zona das bancadas, pois como se sabe, o Estádio do Jamor tem vários acessos, alguns até pela mata do Jamor.

Como tal, é um recinto que não cumpre os requisitos impostos pela DGS.

Como alternativa, a FPF está a ponderar realizar a final da Taça de Portugal num dos estádios que vão acolher os jogos das 10 jornadas finais do campeonato. A escolhe terá de recair, apurou a TSF, sobre um estádio moderno, com zonas de acesso mais amplas e fáceis de controlar plas autoridades.

A alternativa pode passar por realizar a final num dos palcos que costuma receber os jogos da Supertaça, sendo que o mais provável é que se realize no Estádio Municipal de Aveiro, pois, sabe a TSF,

Está praticamente descartada a hipótese do Estádio do Algarve por não fazer parte do lote de recintos para a recta final do campeonato.

De resto, a decisão de quais vão ser os palcos dos últimos 90 jogos da Liga Portuguesa só deve ser conhecida na próxima semana.

A final da Taça de Portugal joga-se tradicionalmente no Jamor desde 1946. Neste período houve apenas cinco exceções. Em 1961 jogou-se no antigo estádio das Antas,e entre 74 e 77, quando a FPF decidiu que a final seria disputada no estádio do clube vencedor da Taça na época anterior.

