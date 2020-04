Final da Taça de Portugal sem garantias da FPF

O troféu da Taça de Portugal © Gustavo Bom/Global Imagens

A Federação Portuguesa de Futebol, sabe a TSF, remete a realização do jogo para uma decisão da Direção-Geral de Saúde sobre a existência de condições de segurança e de saúde pública para a realização dessa partida.

Sobre este processo a FPF também vai consultar os clubes finalistas, Benfica e FC Porto, depois da decisão da DGS sobre o regresso do desporto, principalmente do futebol.

A final da Taça de Portugal estava inicialmente agendada para o dia 24 de maio, no Estádio Nacional. Os dois finalistas, Benfica e FC Porto, têm, à partida, assegurada a presença na Europa através da classificação da Liga, um factor que pode também ajudar a tomar uma posição oficial entre todos os intervenientes na organização do encontro.

Decisão para subida à Segunda Liga também em risco

Tal como a final da Taça de Portugal, entre águias e dragões, a FPF não dá garantias de se realizarem os jogos para definir a subida de duas equipas à II Liga.

De recordar que a Federação Portuguesa de Futebol deu por terminadas as competições que organiza logo no início do mês de abril, incluindo o CNS, Liga Revelação, Campeonato Feminino, Liga Futsal e futebol de formação.

A FPF mantém activo um grupo de trabalho coordenado pela Unidade de Saúde e Perfomance para preparar um plano de regresso das competições.

Na sexta-feira, a direção do organismo do futebol português esteve reunida com o Governo, que também já disse que esta semana pode tomar uma decisão relativamente ao regresso do desporto em território português.