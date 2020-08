É possível a pré-reserva de bilhetes para a final four da Taça da Liga da próxima temporada © José Carmo/Global Imagens

A final four da Taça da Liga poderá ter público nas bancadas. O anúncio da pré-reserva bilhetes para o próximo ano foi feito esta sexta-feira durante o sorteio do calendário da I e II Liga da temporada 2020/21. O palco desta fase da competição será o Estádio Municipal de Leiria, que irá receber a prova durante os próximos três anos.

Como o modelo tradicional foi alterado devido à pandemia do novo coronavírus, este ano a Taça da Liga terá apenas oito clubes a disputar o acesso à final four. Em competição vão estar os primeiros seis classificados da I Liga após a última jornada de novembro e os dois primeiros classificados da II Liga nesse mesmo período.

A primeira fase da Taça da Liga, em regime de quartos-de-final, vai jogar-se a 16 e 17 de dezembro, com os quatro primeiros classificados da I Liga a jogarem em casa. Já a final four, onde se jogarão as meias-finais e a final, irá decorrer entre 18 a 23 de janeiro e é para essa fase da competição que a Liga Portugal abriu a possibilidade de pré-reserva de ingressos, supondo que, nessa altura, já seja possível ter público no estádio.