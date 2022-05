Por Clara Maria Oliveira 22 Mai, 2022 • 19:49

O FC Porto conquistou a 18.ª Taça de Portugal do Palmarés após vencer o Tondela por 3-1.

Os beirões, estreantes na final, e o FC Porto, um múltiplo campeão, disputaram a Taça de Portugal no Estádio do Jamor. Taremi, com um bis, e Vitinha rubricaram em letras douradas mais uma página da história dos azuis e brancos. Os beirões ainda sonharam com o golo de Neto Borges, mas o troféu acabou por viajar para a cidade do Porto.