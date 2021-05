Finalmente, o título que "foge há tempo demais" ao Sporting

Adeptos do Sporting fazem fila na Loja Verde, junto ao estádio de Alvalade © André Luís Alves/Global Imagens

São cerca de 400 t-shirts, bandeiras e cachecóis nos quais já está inscrito o título mais ambicionado por qualquer clube: campeão nacional.

Há 19 anos que o Sporting não festeja o título de futebol, mas se vencer esta terça-feira, frente ao Boavista, garante a conquista do campeonato na época 2020/2021.

Mesmo antes do jogo, o núcleo de Viseu encomendou material com a frase "Sporting campeão", porque 19 anos depois, "isso irá finalmente acontecer, o título que nos foge há tempo demais", afirma confiante, o presidente Manuel Mirandez.

Cada cachecol, bandeira e t-shirt custa cerca de dez euros. A procura tem sido elevada, já há produtos reservados, naquela que é também uma "boa oportunidade para rentabilizar o tempo que estivemos fechados, com efeitos negativos nas contas". Manuel Mirandez recorda que devido à pandemia, os núcleos desportivos estiveram encerrados desde Janeiro até há bem pouco tempo. Portanto, este título é também um contributo para as receitas do dia-a-dia.

Os adeptos leoninos de Viseu esperam fazer a festa na rua, em segurança, respeitando as regras da Direcção Geral de Saúde. A cidade tem uma das maiores concentrações de apoiantes do Sporting.

Manuel Mirandez lembra-se da última vez que festejou um título, na época 2001/2002. "Era muito novo", tinha dez anos, mas este adepto do Sporting considera que todo este tempo à espera só mostra a grandeza do clube de Alvalade.

"Só um clube tão grande aguenta 19 anos sem ser campeão, com esta força e dinâmica, um grande número de adeptos espalhados pelo mundo e muitos adeptos jovens. A grandeza do Sporting "hoje é evidente para todos", remata.

