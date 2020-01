"Nem uma palavra de agradecimento." Cintra ataca Varandas por causa de Bruno Fernandes

Sousa Cintra diz que sempre acreditou no valor de Bruno Fernandes © Filipe Amorim/Global Imagens

Bruno Fernandes assinou contrato por cinco anos e meio com o Manchester United e deixa o Sporting depois de dois anos de leão ao peito. Sousa Cintra garante estar satisfeito com a transferência do ex-capitão leonino.

Em entrevista à TSF, Sousa Cintra, antigo presidente leonino, lança críticas a quem não compreendeu o esforço que fez para manter o jogador no plantel depois da invasão ao centro de treinos. "Consegui fazer com que ele ficasse e nem uma palavra de agradecimento", lamenta, criticando a atual direção.

Sousa Cintra lamenta a falta de reconhecimento pelo esforço que teve em manter Bruno Fernandes após a invasão de Alcochete. 00:00 00:00

O ex-dirigente leonino relembra o acordo que fez com o empresário de Bruno Fernandes que permitiu segurar o médio em Alvalade. O jogador regressou aos leões com "uma capacidade de responsabilidade, interesse e entrega". "Fiquei impressionado com ele", acrescenta sobre o médio português, que foi um dos jogadores que se manteve no clube após os ataques à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

O antigo presidente do Sporting admite estar satisfeito com a transferência do médio português para o Manchester United e acredita que vai conseguir vingar na Premier League: "É um jogador que trabalhou e merece esta oportunidade."

Questionado sobre a situação atual do clube de Alvalade, Sousa Cintra admite estar apreensivo, mas destaca que o importante é "preparar o futuro do Sporting".