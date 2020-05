Flamengo confirma três casos de covid-19 no plantel de Jorge Jesus

Flamengo de Jorge Jesus com vários casos positivos entre o plantel © Photo by Sergio LIMA / AFP

Por Tiago Santos 07 Maio, 2020 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Flamengo anunciou na noite de quarta-feira que 38 funcionários do clube testaram positivo à covid-19, incluindo três jogadores do plantel principal. O Flamengo testou 293 pessoas ligadas ao clube nos últimos dias.

Em comunicado, a direcção do clube explica que "dos 38 que mostraram reação ao vírus, tivemos seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas externas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal".

O clube carioca revelou que, além dos três jogadores com teste positivo à covid-19, foram ainda identificados dois jogadores com anticorpos no sangue, por terem tido contacto com o vírus.

Para os atletas profissionais que agora acusam positivo, o Flamengo garante que vão ficar em isolamento e de quarentena com "acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos".

"Os atletas que tiveram familiares ou funcionários com testes positivos entrarão em quarentena, com acompanhamento diário", explica ainda o clube do Rio de Janeiro. Só vão ser integrados nos trabalhos após testes negativos nas próximas semanas.

Jorge Jesus já está no Brasil onde o Flamengo deve retomar os treinos nos próximos dias.