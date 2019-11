Flamengo de Jesus conquista campeonato brasileiro

© EPA

Por TSF 24 Novembro, 2019 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Histórico. O Flamengo é a primeira equipa brasileira a vencer a Libertadores e o campeonato no mesmo ano. A equipa de Jorge Jesus, que está em festa nas ruas de Rio de Janeiro, sagrou-se este domingo campeã do Brasileirão e nem precisou de jogar.

Pub Pub

Pub Pub

O Palmeiras foi derrotado pelo Grémio (1-2), resultado que permite à equipa de Jesus somar o título do Brasileirão à ao título sul-americano. O Flamengo não vencia o campeonato brasileiro desde 2009. O emblema rubro-negro regressa aos títulos internos sob comando da equipa técnica liderada por Jorge Jesus.

Jorge Jesus recebeu a equipa no terceiro lugar, atrás de Palmeiras e Santos, mas não demorou a ultrapassá-los e a ganhar grande avanço, que lhe permite colocar as mãos no Brasileirão com apenas 34 jornadas disputadas.

O técnico brasileiro estreou-se a 14 de julho, com uma goleada caseira por 6-1 sobre o Goiás, em encontro da 10.ª jornada, mas, depois, só ganhou um dos três jogos seguintes -- 1-1 fora com o Corinthians, 3-2 ao Botafogo e 0-3 no reduto do Bahia.

O embate na Arena Fonte Nova aconteceu em 4 de agosto e foi a primeira e também a única derrota do Flamengo no campeonato sob o comando de Jorge Jesus.



Depois desse desaire, há três meses e 20 dias, o conjunto carioca já vai em 21 jogos sem perder (18 vitórias e três empates, com 48-14 em golos), para um total, em 25 jogos, de 20 vitórias, quatro igualdades e um desaire, com 58-21 nos golos.



Jesus, que ainda pode ganhar em 2019 o Mundial de clubes, prova em que terá no Liverpool o principal adversário, fez história, pois nenhum técnico luso havia arrebatado um campeonato na América do Sul e só dois haviam triunfado no continente americano.

Em atualização