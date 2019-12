Flamengo de Jesus vence Palmeiras com novo 'bis' de Gabriel Barbosa

Jorge Jesus, treinador do Flamengo © Amanda Perobelli/Reuters

O primeiro golo do jogo surgiu logo aos cinco minutos por intermédio do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, após assistência de 'Gabigol', que viria a 'bisar' no encontro, primeiro aos 45+2 - após assistência de Arrascaeta, e, depois, no início da segunda parte (46), servido por Gerson. O melhor que o Palmeiras conseguiu foi reduzir para 3-1 aos 84 minutos, através de Matheus Fernandes.

O avançado 'Gabigol', que também fez um 'bis' na final da Taça dos Libertadores frente aos argentinos do River Plate, vencida pelos 'cariocas', fez o seu 24.º golo em 27 encontros para o campeonato. É agora o melhor marcador numa só temporada do Brasileirão desde 2006, quando a prova passou a ser disputada por 20 clubes.

A anterior melhor marca pertencia a Jonas, antigo avançado do Benfica, e a Borges, quando marcaram 23 golos pelo Grêmio e pelo Santos, respetivamente, em 2010 e 2011. O recorde absoluto é de Washington, que marcou 34 golos pelo Athlético Paranaense, em 2004, mas em 46 jornadas.

Com a vitória, o Flamengo segue na liderança destacada do Brasileirão com 87 pontos, enquanto o Palmeiras, que está no terceiro posto com 68 pontos, pode ver o rival Santos, que tem os mesmos pontos mas menos um jogo disputado, isolar-se no segundo lugar.

Notícia atualizada às 7h54