Flamengo, de Jorge Jesus, regressa às vitórias com goleada

O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, regressou hoje às vitórias no campeonato brasileiro de futebol, ao golear o Corinthians, por 4-1, e manteve os oito pontos de vantagem na liderança, na 30.ª jornada.

Depois do empate no campo do Goiás na ronda anterior (2-2), o Flamengo recebeu o sétimo classificado da prova e construiu um triunfo folgado, com Bruno Henrique em destaque.

O avançado brasileiro assinou um 'hat-trick', aos 45+1, 45+2 e 46 minutos, enquanto Vitinho fechou a contagem, aos 68. Aos 52, Mateus Vital fez o tento de honra do Corinthians.

Com este resultado e com oito jornadas por disputar, o Flamengo continua a liderar o Brasileirão com oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, que no sábado recebeu e bateu o Ceará, por 1-0.

Na próxima ronda, a equipa de Jorge Jesus desloca-se ao campo do Botafogo, enquanto o Palmeiras visita o Vasco da Gama.