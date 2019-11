Flamengo e River Plate revelam onzes iniciais para a final da Taça Libertadores

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus © Henry Romero/Reuters

Por TSF 22 Novembro, 2019 • 23:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todo o jogo em cima da mesa. Houve transparência total nas conferências de imprensa de Jorge Jesus e do treinador do River Plate para antevisão da final da Taça Libertadores. Ambos os técnicos revelaram com que onzes estão a planear entrar em campo no sábado.

Pub Pub

Sem nunca garantir a vitória, Jorge Jesus, treinador do Flamengo, afirmou que os seus jogadores têm valor e acreditam que podem vencer a partida. O técnico português fez também uma revelação: quando foi contratado para treinar o Flamengo já tinha a convicção de que estaria na final da Taça dos Libertadores.

Pub Pub

"Ainda ontem estava a falar sobre isso com a minha comissão técnica. No dia em que decidi vir treinar o Flamengo, no almoço que tivemos, disse-lhes: preparem as malas porque vamos trabalhar para o Brasil e vamos ser finalistas da Libertadores", revelou Jorge Jesus.

Jorge Jesus reforçou que toda a equipa está muito confiante 00:00 00:00

Esta é a estreia de Jorge Jesus numa final da Taça Libertadores. Do outro lado vai ter como adversário um técnico já habituado àquele palco.

Marcelo Gallardo já esteve em três finais e o clube que orienta é o atual detentor do troféu. O técnico argentino diz que os seus jogadores estão preparados para mais um jogo decisivo.

Quanto ao Flamengo, Marcelo Gallardo admite que é um clube mais forte do que era antes da chegada de Jorge Jesus.

"Acho que o Flamengo encontrou nos últimos meses uma qualidade diferente daquela que demonstrava antes. Isso deve-se à equipa, aos futebolistas que estão em bom nível e às ideias do treinador", reconhece Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo reconhece que equipa adversária tem vindo a jogar muito bem 00:00 00:00

O jogo entre o River Plate e o Flamengo está marcado para sábado às 20h00, hora portuguesa, e vai ter relato na TSF. O Especial Desporto, que também inclui o encontro entre o Vizela e o Benfica, a contar para a Taça de Portugal, começa depois das notícias, às 19h30.