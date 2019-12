Flamengo perde quatro meses depois no fecho do Brasileirão

Jorge Jesus, treinador do Flamengo © Amanda Perobelli/Reuters

O já campeão Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, sofreu este domingo a primeira derrota após quatro meses, na visita ao estádio do Santos, por contundente 4-0, na 38.ª e última jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Na Vila Belmiro, a formação do Rio de Janeiro, já com o título mais do que arrecadado, averbou o maior desaire da época, construído com golos de Marinho, aos 15 minutos, do uruguaio Carlos Sánchez, aos 23 e 85, e Eduardo Sasha, aos 63.

O técnico luso, já com a mira no Mundial de clubes, apostou no onze mais utilizado, à exceção do lateral direito Rafinha, que foi rendido por Rodinei entre os titulares. Esta foi quarta derrota do Fla na prova, a segunda sob o comando de Jorge Jesus, que apenas tinha perdido no reduto do Bahia, na 13.ª jornada, em 04 de agosto, por 3-0.

Os rubro-negros fecharam o campeonato com 90 pontos, mais 16 do que Santos e Palmeiras (ambos com 74), sendo que os santistas asseguraram o segundo posto, por terem mais uma vitória do que os palmeirenses, o primeiro critério de desempate na competição.

O Palmeiras, durante muito tempo líder do Brasileirão, terminou no último lugar do pódio, tendo vencido o Cruzeiro por 2-0, em Belo Horizonte, resultado que ditou a inédita despromoção dos mineiros - campeões brasileiros em 2003, 2013 e 2014 - à Série B.

Apesar do fecho das competições brasileiras, o Flamengo vai ainda disputar o Mundial de clubes, no Qatar, enquanto detentor da Taça Libertadores, conquistada sob o comando de Jorge Jesus. Os cariocas estreiam-se na prova em 17 de dezembro, diante de Al-Hilal ou Espérance de Tunis, na primeira meia-final.