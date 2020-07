Flamengo perde Taça Rio e vai ter de jogar mais duas partidas pelo Carioca

Jorge Jesus vai ter mais dois jogos com o Fluminense © EPA

O Flamengo, de Jorge Jesus, perdeu na quarta-feira a Taça Rio em futebol, segunda fase do estadual Carioca, ao cair na final face ao rival Fluminense, que se impôs por 3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos.

No final da partida, o técnico português, que tem sido associado ao Benfica, garantiu que a equipa está preparada para cumprir mais dois jogos frente ao Fluminense na luta pelo título Carioca - campeonato do Rio de Janeiro.

"Se hoje tivessemos ganho eramos campeões da Taça Rio e do Estadual. Agora temos de fazer dois jogos com o Fluminense e vamos fazer dois jogos com o Fluminense", assegurou o treinador.

O primeiro de dois jogos está marcado para sábado, 18 de julho, no terreno do Fluminense. As duas equipas voltam a jogar na quinta-feira seguinte (1h30) - quarta-feira, 21h30 no Brasil - no terreno do Flamengo.

Final e título perdido

"Não foi por sorte que o Fluminense ganhou. Foi melhor que nós nas grandes penalidades", assumiu Jorge Jesus no final da partida da Taça Rio. Ainda assim, o treinador português considera que o Flamengo foi melhor durante o encontro. "O Fluminense jogou para não perder, ou melhor, para não perder por muitos"

No Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o 'Flu' marcou primeiro, aos 37 minutos, por Gilberto, mas, aos 78, o suplente Pedro restabeleceu a igualdade e, até ao final, os campeões brasileiros tiveram várias ocasiões para selar a reviravolta.

A equipa de Jesus não foi, porém, eficaz, tal como nos penáltis, em que só converteu dois, por Gabriel Barbosa e Pedro, desperdiçando três, dois defendidos por Muriel, ex-guarda-redes do Belenenses, incluindo o decisivo, de Rafinha.

Pelos locais, marcaram Nenê, Hudson e Pacheco, enquanto Dodi e Michel esbarraram no especialista Diego Alves.

Mais duas partidas e uma semana de trabalho

Com este desaire, Jesus falhou a conquista da Taça Rio e a hipótese de se sagrar já campeão Carioca, o que aconteceria vencendo, pois já arrebatara a Taça Guanabara, primeira fase do estadual, numa final com o Boavista (2-1).

"Temos de fazer dois jogos com o Fluminense e vamos encará-los com a mesma confiança", garantiu Jorge Jesus, que tem sido apontado como o grande desejo do Benfica, e do presidente Luís Filipe Vieira, para a época 2020/21.