Flamengo soma a 8.ª vitória seguida e os adeptos agradecem a Jesus no Twitter

O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, somou na quarta-feira a oitava vitória consecutiva no campeonato brasileiro de futebol, ao bater em casa o Internacional, cedo reduzido a nove, por 3-1.

Depois de na ronda anterior ter batido o seu recorde de triunfos seguidos no Brasileirão, ao somar a sétimo no reduto do Cruzeiro (2-1), o Fla voltou a ganhar, mas, mesmo com dois a mais, ainda apanhou um susto no início da segunda parte.

O internacional canarinho e ex-jogador do Benfica Gabriel Barbosa, inaugurou o marcador aos 20 minutos, de penálti, para o seu 18.º golo na prova, numa jogada que custou a expulsão ao defesa Bruno Vieira, que fez falta sobre o isolado Gabigol.

A acabar a primeira metade, mais precisamente aos 44 minutos, a situação ficou ainda mais complicada para os forasteiros, com a expulsão, por protestos, do avançado peruano Paolo Guerreiro, que saiu do relvado a sagrar, após choque com Rodrigo Caio.

Mesmo com menos dois, o conjunto de Porto Alegre conseguiu restabelecer a igualdade no início da segunda parte, aos 49 minutos, por Edenilson, servido por Rodrigo Lindoso.

A reação do conjunto de Jorge Jesus não demorou, porém, muito tempo, com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta a faturar de cabeça, para o seu 10.º golo na prova, aos 56 minutos, na pequena área, na sequência de um centro da direta de Rafinha.

Aos 74 minutos, o Flamengo acabou em definitivo com o jogo, ao chegar ao terceiro golo, obra de Bruno Henrique, que encostou à boca da baliza, assistido por De Arrascaeta, depois de novo centro da direita de Rafinha.

Com este triunfo, o oitavo seguido após o 0-3 no reduto do Bahia, em 4 de agosto, o onze de Jorge Jesus passou a contar 48 pontos, provisoriamente mais seis do que o segundo colocado, o Palmeiras, que recebe hoje o CSA, 17.º colocado.

Um sósia, muitos aplausos e uma mensagem em língua gestual

As reações à vitória do Flamengo não se fizeram esperar. Depois do apito final, foram os adeptos a fazer barulho nas redes sociais. Uma das imagens mais partilhadas no Twitter é a de um "sósia" de Jorge Jesus que estava na assistência a segurar num cartaz com as palavras "Hoje tem Jesus no controle".

HAHAHHAA O SÓSIA DO JORGE JESUS pic.twitter.com/1lDv1JZDGF - Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) September 25, 2019

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um gesto pode vale mais do que mil imagens. O vídeo de Jorge Jesus a dizer "Flamengo, eu amo-te" em língua gestual brasileira é também uma das imagens mais aplaudidas pelos adeptos no Twitter, alguns pedem até "contrato vitalício" para o treinador português.