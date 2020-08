Flamengo soma segunda derrota depois da saída de Jorge Jesus

O Flamengo somou a segunda derrota seguida depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica © Mauro Pimentel/AFP

O Flamengo somou na quarta-feira a segunda derrota seguida depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica, ao perder por 3-0 no terreno do Atlético Goianiense, em jogo da segunda jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Hyuri, aos 15 minutos, Jorginho, aos 32, e Gustavo Ferraréis, aos 61, assinaram os golos da equipa recém promovida à Serie A, que impôs o segundo desaire consecutivo ao mengão, agora treinado pelo espanhol Domènec Torrent, antigo adjunto de Pep Guardiola.

O Flamengo ocupa o 20.º e último lugar, sem qualquer ponto, numa competição em que o Atlético Goianense se estreou apenas nesta ronda, depois do adiamento do jogo com o Corinthians, que tinha vários jogadores de quarentena devido ao novo coronavírus.

A própria formação do Estado de Goiás tinha reportado seis casos positivos à Covid-19, mas a Confederação Brasileira de Futebol autorizou a utilização de quatro destes jogadores sem a repetição dos testes, por considerar que o vírus, depois de 10 dias é considerado "morto" ou sem capacidade de transmissão".

O Brasileirão é liderado pelas duas equipas que somam por vitórias os jogos disputados, casos de Athletico Paranaense, que foi vencer ao terreno do Goiás, por 2-1, e Atlético Mineiro, que somou o segundo triunfo na prova no terreno do Corinthians, por 3-2.