Flick vai ser treinador do Bayern Munique pelo menos "até ao Natal"

© Reuters

Por Lusa 15 Novembro, 2019 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hansi Flick vai continuar a ser o treinador do Bayern Munique, pelo menos, "até ao Natal", confirmou hoje Karl-Heinz Rummenigge, presidente dos bávaros, na assembleia-geral anual do clube de futebol.

Pub Pub

"Digo-o com total convicção, nós confiamos no Hansi Flick", declarou o dirigente dos bávaros sobre o técnico que substituiu Niko Kovac nos campeões alemães, avançando a possibilidade de Flick permanecer no cargo depois do Natal.

Pub Pub

O alemão, de 54 anos, tem duas vitórias em dois jogos desde que assumiu o comando interino da equipa (2-0 frente ao Olympiacos, para a Liga dos Campeões, e 4-0 sobre o Borussia Dortmund, a contar para a 11.ª jornada da Liga alemã).