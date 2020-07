"Focados no Tondela". Sérgio Conceição e a possibilidade de conquista da liga

Sérgio Conceição e a possibilidade de conquistar o título já esta quinta © EPA

Por Lusa 08 Julho, 2020 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em caso de vitória do FC Porto e derrota do Benfica, em Famalicão, os 'dragões' festejam o título esta quinta-feira, no entanto, Sérgio Conceição garantiu que esse pensamento não está na cabeça dos jogadores e que o foco é única e exclusivamente o jogo com o Tondela.

"Foram dias normais de preparação. Estamos focados em ganhar os três pontos. Tudo o que seja além disso não entra, não é discutido, falado ou vivido aqui dentro. Não quer dizer que não pensemos no título todos os dias, desde que aqui estamos", afirmou Conceição.

O treinador comentou também os cuidados que os adeptos devem ter em caso de festa e salientou o bom comportamento a que tem assistido quando pretendem dar apoio à equipa antes dos jogos.

"Não tenho de dar conselhos. De um modo geral, as pessoas têm tido um comportamento bom. Temos sido apoiados de uma forma fantástica nos dias de jogo, desde o hotel até ao estádio onde jogamos. As coisas têm corrido bem. Tivemos há pouco tempo o São João e não houve nenhuma situação de alarme. As pessoas estão conscientes do momento que estamos a viver", sustentou.

O treinador do FC Porto admitiu esta terça-feira estar à espera de "um jogo muito complicado", na 31.ª jornada da I Liga de futebol, frente a um Tondela que, pelas suas exibições, "não reflete a sua posição na tabela".

Sérgio Conceição entende que o adversário vai apresentar-se ao melhor nível para continuar "a lutar pelos seus objetivos, que passam pela manutenção" na I Liga, mas elucidou que, ainda assim, o foco está na sua equipa e no que precisa de fazer para sair vitoriosa do encontro.

"Espero um jogo difícil contra uma equipa que está a lutar pelos seus objetivos, e que passam pela permanência. Temos noção desse contexto", começou por referir o treinador dos 'dragões', em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.

O técnico portista analisou ao pormenor o adversário e focou as principais características a que a equipa do FC Porto terá que ter atenção.

"A qualidade do Tondela não reflete em nada a sua posição na tabela. Sabe bem o que faz. Não tem feito muitos golos, mas a dinâmica de jogo que tem é bastante interessante. Com bola sabe o que faz. Defensivamente, tem um comportamento bom. Temos que estar no nosso melhor para conseguir os três pontos. É com base nisso que preparamos os jogos, independentemente das dificuldades que poderemos encontrar. Queremos ganhar o jogo", frisou.

O FC Porto, líder do campeonato, com 73 pontos, joga em casa do Tondela, que ocupa a 15.ª posição, com 30, numa partida que se realiza às 19:15 horas, relativa à 31.ª jornada da I Liga de futebol.