Fogo afeta bancada do Estádio da Luz em dia de jogo

Uma das bancadas do Estádio da Luz foi, este sábado de manhã, afetada por um incêndio. O fogo começou numa cozinha de um dos bares de apoio aos camarotes do estádio pouco depois das 10h00 e foi extinto menos de meia hora depois, contou fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa à TSF.

Na operação estiveram envolvidos 18 elementos dos Sapadores de Lisboa e cinco viaturas. Em comunicado, o Sport Lisboa e Benfica precisa que o incidente ocorreu numa copa de apoio à operação de catering e esclarece que "não há registo de danos pessoais nem de prejuízos avultados, dado o incidente ter sido rapidamente combatido com o apoio do regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa".

O clube adianta ainda que o "incidente em nada colocará em causa a realização do jogo Benfica-Casa Pia marcado para as 18h00 deste sábado".

Neste jogo, a equipa lisboeta já não poderá contar com o influente médio argentino Enzo Fernández, transferido na terça-feira para o Chelsea por 121 milhões de euros, enquanto os avançados Gonçalo Ramos, um dos melhores marcadores da prova, com 12 golos, e Rafa estão a recuperar de lesões e podem também ficar de fora.

A 19.ª jornada arranca este sábado, com o embate entre os açorianos (16.º e antepenúltimos colocados) e o Boavista (nono) e o dia fecha com a receção do Estoril Praia (14.º) ao Vitória de Guimarães (sexto), que poderá apanhar o Casa Pia no quinto posto se bater os 'canarinhos' e os casapianos perderem frente ao Benfica.

Notícia atualizada às 12h33