"Foi excecional." Marcelo e Costa satisfeitos com exibição da seleção no Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ladeado pelo primeiro-ministro, António Costa © António Pedro Santos/Lusa

Por Fátima Valente com Cátia Carmo 26 Março, 2023 • 23:50

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu ao jogo da seleção nacional no Luxemburgo e sublinhou a forma excecional como os portugueses jogaram e foram recebidos.

"Foi excecional para nós portugueses. Viram como os portugueses cantaram o hino nacional e o hino do Luxemburgo e os luxemburgueses trataram muito bem Portugal. Um dos principais responsáveis da equipa do Luxemburgo veio ter connosco, o selecionador, agradeceu-nos por termos vindo cá. Houve um espírito muito bom, a equipa jogou muito bem e estamos muito felizes. Valeu a pena", confessou Marcelo.

Ao lado do chefe de Estado estava o primeiro-ministro, António Costa, que afirmou que até os dirigentes luxemburgueses gostaram do jogo bonito, só não tanto do resultado.

"Uma boa forma para arrancar para esta qualificação. As qualificações são um processo, mas é bom começar bem, com esta força, sobretudo a jogar de uma forma muito bonita. O Grão Duque, quando se despediu de nós, disse que tinha sido um prazer ver uma equipa jogar tão bem, obviamente não tendo apreciado o resultado, mas tendo apreciado o espetáculo de futebol. Isso é o mais importante. A seleção, a federação e os jogadores estão de parabéns", acrescentou Costa.

A seleção portuguesa isolou-se na liderança do Grupo J de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ao golear no Luxemburgo por 6-0, num encontro da segunda jornada.

Cristiano Ronaldo, aos nove e 31 minutos, João Félix, aos 15, Bernardo Silva, aos 18, e os suplentes Otávio, aos 77, e Rafael Leão, aos 88, marcaram os golos do onze comandado pelo espanhol Roberto Martínez.



Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).