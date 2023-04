"Foi lamentável." Benfica entrega queixa contra pressões sobre arbitragem

O presidente do Benfica, Rui Costa © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou esta terça-feira de manhã que o clube já entregou uma queixa ao Conselho de Disciplina por causa do que diz serem pressões do FC Porto sobre arbitragens.

"O Benfica vai fazê-lo, mas não deveria sequer fazê-lo porque o Conselho de Disciplina ainda há bem pouco tempo foi tão célere a abrir um processo ao Benfica por notícias de jornais que não deveria ser o Benfica numa situação destas, com aquilo que se passou na semana passada, que os órgãos de comunicação social noticiaram durante toda a semana. Foi lamentável e nem vale a pena estarmos aqui a falar do fim de semana. Não devíamos ser nós a ter de fazer uma participação sobre aquilo que se passou, atendendo aos precedentes que o Conselho de Disciplina tem com o Benfica. Fizemo-lo já e vamos esperar as consequências disso para que não seja esse barulho externo o condicionante deste campeonato", revelou Rui Costa no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na partida da equipa para Itália, onde vai defrontar o Inter de Milão para a Liga dos Campeões.

Apesar dos últimos deslizes que deixaram o Benfica com um pé fora da Liga dos Campeões e a apenas quatro pontos do FC Porto no campeonato, relançando a luta pelo título, Rui Costa não esquece os "brilhantes" nove meses e meio do clube e acredita que a época vai acabar bem.

"Passámos por um momento melhor do que o destes últimos dez dias, mas não podemos esquecer os nove meses e meio brilhantes que fizemos até aqui. Na Liga dos Campeões são 13 jogos com dez vitórias, dois empates contra o Paris Saint-Germain e uma derrota agora com o Inter e lideramos o campeonato desde a primeira até agora. Nada disto pode abalar aquilo que foi feito durante nove meses e meio e estou certo e convicto daquilo que temos no balneário, dos jogadores e treinador que temos. A época vai acabar bem", lembrou o presidente do Benfica.

Apesar de ir para a eliminatória frente ao Inter com um resultado negativo, Rui Costa garante que a equipa vai lutar pela Champions "até ao último segundo".

"Vamos em desvantagem, um resultado que acaba até por ser pesado dado o que aconteceu em campo, mas é nossa obrigação lutar por esta competição e jogo até ao último segundo e é isso que vamos fazer. Estou plenamente consciente de que a equipa tudo dará para lutar por esta eliminatória", acrescentou.

O encontro entre o Inter Milão e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, em San Siro, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa).