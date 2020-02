"Foi pena." Bruno Lage esperava outro resultado no Dragão

"O estado de alerta é sempre máximo", garante Bruno Lage © Octavio Passos/Global Imagens

Bruno Lage reconhece que o resultado frente ao FC Porto não foi o esperado. "Vínhamos com o objetivo de vencer. Foi pena. Fizemos, em termos ofensivos, tudo o que tínhamos para fazer, e acreditámos sempre", disse na flash interview.

Apesar da derrota no Estádio do Dragão por 3-2, o técnico dos encarnados deixou elogios aos jogadores do Benfica. "Após o primeiro golo, a equipa parte para uma exibição muito boa, chega com muita qualidade ao segundo golo. O terceiro golo [do FC Porto], por muito que preparemos, sabemos do poderio do Marega a atacar a profundidade, a bola entrou lá e criou-se a oportunidade. Na segunda parte, entrámos com personalidade. Tínhamos de colocar o jogo num ritmo muito alto, sem medo de ter bola, circular na largura, fizemos logo o 3-2 e depois, em função do que foi o resultado, podíamos ter feito mais um golo. Há uma oportunidade do Seferovic, um remate do Chiquinho", explicou Bruno Lage.

O treinador das águias promete que a equipa não vai levantar o pé no que resta do campeonato. "Estou há 13 meses à frente da equipa principal do Benfica. O estado de alerta é sempre máximo. Nunca relaxamos. A nossa motivação é vencer jogos. É com esse estado de alerta que vamos a Famalicão, jogar bem e atingir a final da Taça de Portugal", assegurou.