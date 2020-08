Diretor do Barcelona sobre Messi: "Foi um choque, mas queremos construir a equipa à volta dele"

Lionel Messi quer sair do Barcelona mas o secretário técnico do clube garante que os culés contam com o capitão © AFP

Por Tiago Santos 26 Agosto, 2020 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ramón Planes, secretário técnico do Barcelona, garante empenho em manter Messi no clube, embora admita que a notícia do pedido de rescisão de contrato do jogador foi "um choque" para o clube catalão.

"A notícia foi um choque para nós, claro", admite o responsável que, há alguns dias, sucedeu a Eric Abidal na função de líder do futebol. "O treinador Ronald Koeman, o presidente e eu, secretário técnico, pensamos em Messi para o futuro", assegura no entanto o responsável.

Rámon Planes e o desejo do Barcelona 00:00 00:00

Ramón Planes esteve esta manhã na apresentação do futebolista português, Francisco Trincão. "Hoje apresentamos Trincão, um jovem com futuro, que esperamos, jogue ao lado do melhor jogador do mundo, do melhor jogador da história", explica sobre o objetivo do clube com a manutenção de Lionel Messi.

"Queremos construir uma equipa ao redor do melhor jogador do mundo", insiste o dirigente do FC Barcelona.

O dirigente desmentiu ainda que Lionel Messi se tenha recusado a voltar a treinar com a camisola do único clube onde jogou na carreira profissional.

Ramón Planes não confirmou que o novo treinador Ronald Koeman esteja a fazer uma limpeza de balneário, com a saída de várias estrelas da equipa, o que já motivou protestos dos adeptos do clube

da Catalunha.