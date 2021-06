"Foi um susto, mas está tudo bem." Danilo recupera de choque com guarda-redes

O médio português Danilo Pereira © Hugo Delgado/EPA

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 24 Junho, 2021 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O médio português Danilo Pereira revelou, esta quinta-feira à tarde, através das redes sociais, que está recuperado do choque com o guarda-redes francês durante o jogo de quarta-feira. Foi uma pancada na cabeça que o obrigou a deixar o jogo da seleção ao intervalo.

"Estamos TODOS nos oitavos do Euro. Vamos Portugal! Muito obrigado pelas mensagens e preocupação, foi um susto, mas está tudo bem", escreveu Danilo nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danilo Pereira (@iamdanilopereira)

Danilo foi atingido pelo guarda-redes francês Lloris, durante a primeira parte, tendo sido substituído ao intervalo por João Palhinha, assim como Nelson Semedo, que também saiu com queixas do jogo com os gauleses.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos oitavos - domingo, em Sevilha -, com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EURO 2020