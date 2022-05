"Fomos a melhor equipa." Conceição explica "jogo competitivo" e aponta à Taça de Portugal

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © José Sena Goulão/EPA

Nas primeiras declarações depois de se sagrar campeão nacional, Sérgio Conceição considerou que o FC Porto foi a melhor equipa da I Liga e merece o título.

"Penso que fomos a melhor equipa. Não hoje, mas em todo o campeonato. Agora é festejar um bocadinho e na final da Taça temos mais um objetivo", disse Sérgio Conceição, na flash interview na BTV.

Sobre a partida em si, o treinador do FC Porto diz que foi um "jogo competitivo, sem grandes ociasiões" e "muitos duelos, mas pouco descernimento".

Questionado sobre o lance do golo anulado a Darwin, Conceição lembra o último jogo: "Nós tivemos um golo válido no último jogo por 0 centímetros."

O golo portista (marcado por Zaidu aos 94 minutos) surgiu "no momento certo" e explica que a equipa se foi "ajustando" ao jogo.

"Fomos percebendo o que o jogo ia dando, sabendo que o Galeno, o Pepê e o Taremi são jogadores fortes na transição e assim conseguimos o golo", disse o técnico.

Mais tarde, na conferência de imprensa, o treinador portista foi questionado sobre se vai continuar no FC Porto e foi taxativo: "O meu futuro é a Taça de Portugal."

"Dedico este título, como fiz sempre ao longo da minha carreira, aos meus falecidos pais", disse Sérgio Conceição.

E aproveitou para congratular os rivais: "Depois de ganhar 1-0 e fazer um campeonato fantástico, aproveito para dar os parabéns aos nossos rivais, porque o Sporting foi um adversário muito duro de bater e o Benfica é sempre competitivo".

"Muitos jogadores da formação, temos uma derrota no campeonato, batemos hoje - com 88 pontos - o recorde da Liga", realça Sérgio Conceição.

O treindor do FC Porto refere ainda que sente "uma alegria enorme, principalmente pelos jogadores e pelos adeptos".

"Estou contente. Há muitas formas de manifestar a alegria. Sou mais efusivo no banco, a viver o jogo, do que a festejar. Sinto uma alegria enorme, sinto uma alegria pelos meus jogadores e pelos adeptos. Se calhar, dia 22 de maio [final da Taça de Portugal], poderei ter um sorriso maior. A minha família sofre muito com a minha profissão, dedico-lhes este título a eles e como sempre aos meus falecidos pais", disse o treinador portista.

E recorda: "Quando cheguei ao FC Porto, tive muitas dificuldades no primeiro ano, com várias dificuldades financeiras. Conseguimos levantar o fair play financeiro. O trabalho foi de bom nível. Tenho diferentes departamentos a trabalhar diariamente comigo que são uma mais-valia. Foi um trajeto difícil e desgastante. Ganhar um título no FC Porto é difícil. Hoje, sinto-me feliz com essas conquistas. Seria muito mais feliz se tivesse ganho cinco campeonatos. A minha exigência é máxima."