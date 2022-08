"Fomos muito inteligentes." Sérgio Conceição não deixa Sporting fora da luta pelo título

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 20 Agosto, 2022 • 23:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sérgio Conceição apontou a estratégia como justificação para a vitória por 3-0 sobre o Sporting. Ainda que os leões ficam com cinco pontos de desvantagem para o FC Porto, o técnico portista diz que "o campeonato é uma maratona".

"O jogo estava estrategicamente planeado dessa forma: nós com bola a tentar aproveitar as fragilidades do Sporting. Conseguimos ser muito pressionantes sem faltar clarividência. Fomos muito inteligentes", analisou o técnico portista.

Contudo, reconhece que a partida podia ter sido diferente: "O Sporting é verdade que, quando fizemos o golo, teve uma bola no poste. Mas na primeira parte não deixámos o Sporting sair com perigo. É uma equipa que tem qualidade, muito bem treinada. Depois, a acabar a primeira parte, houve duas situações em que, empolgados pelo público, queremos lançar rápido e levámos um ataque do Sporting, de onde surgiu uma outra ocasião."

Para Sérgio Conceição, na segunda parte o FC Porto deu "estrategicamente algum terreno ao Sporting na fase de construção inicial", o que permitiu que "nos momentos importantes do jogo" os dragões marcassem. "O Diogo esteve bem em uma ou duas ocasiões, mas está lá para isso", afirmou.

Agora a cinco pontos do FC Porto (que também poderão ser para o Benfica), o Sporting fica com uma tarefa mais difícil, mas o técnico do FC Porto recusa-se a tirar os leões das contas.

"O campeonato é uma maratona. Não é o campeonato da azia, porque aí não era preciso jogar porque eu ganhava a taça", ironizou antes de elogiar Taremi: "Fico contente por o Taremi ter ficado fora dos penáltis. Solidariedade para com ele, pelo que tem sido visto. Um abraço pelo esforço que fez, dando sempre o máximo pela equipa, depois de no lance do Evanilson ter ficado queixoso e ter sempre querido continuar."