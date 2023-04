Fonte do Bastardo vence Benfica e ganha vantagem na final do Nacional de voleibol

A Fonte do Bastardo ganhou vantagem na final do campeonato português de voleibol © Estela Silva/Lusa

Por Lusa 16 Abril, 2023 • 21:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fonte do Bastardo ganhou este domingo vantagem na final do campeonato português de voleibol, ao vencer em casa o Benfica, por 3-2, no primeiro encontro da eliminatória decisiva.

Na Praia da Vitória, nos Açores, a equipa da casa esteve a perder por 2-0, mas garantiu o triunfo, por 22-25, 18-25, 25-21, 25-21 e 15-12, em duas horas e 20 minutos.

A Fonte do Bastardo visita o Benfica em 22 e 29 de abril e, com duas vitórias, garante o terceiro título nacional. Caso seja necessário, o quarto jogo disputa-se no Açores, em 03 de maio, e o quinto e último três dias depois em Lisboa.