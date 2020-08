Fórmula 1 confirma quatro últimas corridas da temporada e regresso da Turquia

© Andrej Isakovic/AFP

A Fórmula 1 confirmou esta terça-feira as últimas quatro corridas da temporada, que terá um total de 17 provas, incluindo o regresso do Grande Prémio da Turquia, ausente desde 2011.

"Podemos confirmar que Turquia, Bahrain (que recebe duas corridas) e Abu Dhabi integram o calendário revisto para esta temporada", lê-se no comunicado da Fórmula 1, no qual fica, também, confirmada a ausência da China do calendário deste ano, prova que tinha sido inicialmente adiada.

Desta forma, o GP da Turquia realiza-se a seguir ao de Portugal, de 13 a 15 de novembro.

Seguem-se as duas corridas no Bahrain, nos dias 29 de novembro e 06 de dezembro, com o campeonato a terminar no dia 13 de dezembro, em Abu Dhabi.

"Lamentamos não podermos cumprir algumas das corridas planeadas para este ano, mas estamos confiantes de que a nossa temporada começou de forma positiva e continuará a mostrar muita animação", disse o norte-americano Chase Carey, responsável máximo da Fórmula 1.