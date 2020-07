Fórmula 1 de regresso a Portugal. Competição começa em outubro

O evento está marcado para 23 a 25 de outubro © AFP

O anúncio oficial vai ser feito a Portugal, mas já está confirmado: a Fórmula 1 está mesmo de regresso a Portugal. Passaram 24 anos desde que o território nacional recebeu um grande prémio da modalidade pela última vez.

A competição terá início a 25 de outubro, no autódromo em Portimão e espera-se que o evento gere receitas na região do Algarve, uma das mais atingidas pelo impacto da pandemia.

A Fórmula 1 trará um novo fôlego para o turismo e a restauração do Algarve, mas o processo ainda desencadeou muitas incertezas. Agora, o jornal A Bola garante que a confirmação do grande prémio de Fórmula 1 em Portimão vai ser feita esta tarde, numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.

Os bólides vão encher o circuito de Portimão, no fim de semana de 23 a 25 de outubro.

Não deverá ser permitido público nas bancadas, mas haverá um investimento em obras na pista. Apesar de ter pouco mais de dez anos, a pista vai ter um novo asfalto e há também trabalho por fazer em matéria de segurança.

O Público e O Jogo adiantam que o investimento por parte do Estado deve rondar os três milhões de euros, mas acrescentam que o investimento compensa.

O impacto económico no Algarve pode ir de 25 a 30 milhões de euros, indicam os estudos.

A Federação Internacional Automóvel deve revelar outros detalhes esta tarde, como a posição da corrida algarvia no calendário mundial.

Esta é a estreia do circuito de Portimão, depois de o Estoril, Monsanto e Boavista terem já acolhido grandes prémios da Fórmula 1. Depois da Liga dos Campeões, este é o segundo grande evento desportivo que passa por Portugal em tempo de pandemia.