Fórmula 1. Mercedes retira recurso que contesta vitória de Max Verstappen em Abu Dhabi

A Mercedes comunicou, na manhã desta terça-feira, que retirou o recurso que contesta a vitória de Verstappen no Grande Prémio de Abu Dhabi. Em comunicado publicado nas redes sociais da equipa, a marca refere que protestou a corrida devido a "novos regulamentos do safety car que afetaram o resultado da corrida". Insatisfeita com o desfecho da prova, a Mercedes contestou o resultado logo após todos os carros cruzarem a meta.

No entanto, após uma conversa com Lewis Hamilton, a equipa decidiu "não responder aos acontecimentos" do passado domingo. Ainda assim, continuam a acreditar num final "onde a forma como os acontecimentos se desenrolaram não foi certo".

Team Statement - Abu Dhabi Grand Prix pic.twitter.com/tgrBjrNkcz - Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

No passado domingo, Max Verstappen sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira após vencer o Grande Prémio de Abu Dhabi. Na última das 58 voltas da prova, o neerlandês aproveitou uma situação do safety car, devido a um incidente causado por Nicolas Latifi, da Williams, à volta 54, e ultrapassou Lewis Hamilton, que liderava desde a largada. A completar o pódio estavam o britânico, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Ferrari.