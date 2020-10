Fórmula 1 no Algarve: bilhetes mais caros custam 650 euros e estão todos vendidos

© Yuri Kochetkov/EPA

Por Maria Augusta Casaca 12 Outubro, 2020 • 08:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Autódromo Internacional do Algarve já vendeu quase 30 mil bilhetes para os dias em que se vai realizar a fórmula 1. Nesta altura as vendas estão paradas e a organização está à espera de saber se a Direção geral de Saúde permitirá a venda de mais alguns ingressos. Mas se assim for, não serão mais de mil." Estamos a falar de cerca de 1/3 da ocupação do circuito", assegura o diretor do Autódromo. Paulo Pinheiro lembra que há uma zona de público com cerca de sete quilómetros lineares, e faz uma comparação:" Um campo de futebol só tem 400 metros, para se ter noção da dimensão".

O responsável do Autódromo do Algarve lembra que os bilhetes para assistir aos três dias do Grande Prémio de Fórmula 1, entre 23 e 25 de outubro, foram vendidos online. O mais barato custa 35 euros e o mais caro 650, havendo 11 patamares de preços diferentes.

Paulo Pinheiro explica como está prevista a prova no Autódromo Internacional do Algarve 00:00 00:00

A maior parte dos ingressos foi adquirida por portugueses e o público estrangeiro representa apenas cerca de 20%. E, pelo menos durante três dias, os hoteleiros da zona não se poderão queixar." Neste momento estão os hotéis quase todos esgotados num raio de 50 quilómetros. Tem um impacto gigantesco na nossa economia", garante.

A organização trabalha há muito tempo para que tudo corra sobre rodas." Teremos quase 500 controladores de acesso, encaminhadores das pessoas para o estacionamento, circuito e bancada, 6 quilómetros de baias para garantir que não há misturas de fluxos. É uma organização enorme", revela Paulo Pinheiro.

A direção do Autódromo pretende que a organização da Fórmula 1 que se realiza pela primeira vez no Algarve seja uma montra para todo o mundo e um regresso em grande depois de há 24 anos a prova ter deixado de se realizar em Portugal. " Teremos muita precaução com a Covid-19 e respeitaremos todos os procedimentos", assegura Paulo Pinheiro."Aqui na empresa os funcionários estão a ser testados todos os dias e o público tem que cumprir rigorosamente tudo". Isto, sublinha "para que possamos fazer um grande evento que seja um sucesso".

O Instituto da Juventude está também a pedir a jovens voluntários que se inscrevam para trabalhar nos 3 dias do Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal na informação e encaminhamento do público, apoio à bilheteira e às zonas de segurança.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19