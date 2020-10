Fórmula 1 no Algarve. Hamilton na 'pole' à procura da 92.ª vitória

Portugal recebe uma prova do campeonato do mundo de Fórmula 1 pela 17.ª vez © José Sena Goulão/EPA

Por Lusa 25 Outubro, 2020 • 10:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O britânico Lewis Hamilton parte da 'pole position' para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, palco da 12.ª corrida do Mundial, com início previsto às 13h10.

No regresso da F1 a Portugal, 24 anos depois da última passagem do 'circo', o piloto da Mercedes conseguiu a 97.ª 'pole' da sua carreira, um recorde na modalidade, e pode chegar aos 92 triunfos no Campeonato do Mundo, superando o máximo que partilha com o alemão Michael Schumacher (91).

Vencedor de sete das 11 provas já realizadas, Hamilton garantiu o melhor tempo no circuito de Portimão, ao rondar em 1.16,652 minutos mesmo no final da qualificação, e vai largar ao lado do finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa, que gastou mais 102 milésimos de segundo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupam a segunda fila, em terceiro e quarto, respetivamente.

Seis vezes campeão do mundo e detentor do título, Hamilton lidera o campeonato com 230 pontos, contra 161 de Bottas e 147 de Verstappen, que seguem nas posições imediatas.

Portugal recebe uma prova do campeonato do mundo de Fórmula 1 pela 17.ª vez, beneficiando da reorganização do calendário de 2020 provocado pela pandemia de Covid-19.

O Mundial de 2020 deveria ter começado a 15 de março, em Melbourne, na Austrália, com a primeira das 22 provas previstas, mas o eclodir da doença provocada pelo novo coronavírus levou ao cancelamento do Grande Prémio, dois dias antes da corrida.

Seguiram-se cancelamentos (13) e adiamentos de provas (cinco), em vários continentes, tendo a organização decidido, em abril, avançar com o campeonato, a partir de julho, com um calendário com 15 a 18 Grandes Prémios, maioritariamente concentrados na Europa.

A presença do GP de Portugal, que terá 27.500 espetadores, no calendário foi confirmada em 24 de julho.