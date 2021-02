Fórmula 1 pode regressar a Portugal em maio

Fórmula 1 © Tolga Bozoglu/EPA

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 está perto de ser confirmado para 2 de maio, devendo a decisão oficial ser conhecida ainda esta semana.

De acordo com o AutoSport, Portugal deverá ocupar o lugar vago no calendário da Fórmula 1 e as equipas serão informadas já esta quinta-feira.

A grave situação da pandemia em Portugal suscitou dúvidas sobre se o país poderia acolher a prova, mas após conversações entre a Fórmula 1 e a organização do evento, o Grande Prémio de Portugal deverá mesmo acontecer.