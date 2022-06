FPF assegura alojamento e alimentação à seleção ucraniana de futsal feminino

Seleção ucraniana chega a Portugal esta semana © Tony Dias/Global Imagens

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai ajudar a seleção ucraniana de futsal feminino durante o estágio para o Campeonato da Europa, que tem pontapé de saída marcado para o dia 1 de julho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. A FPF paga o alojamento e a alimentação a toda a comitiva ucraniana.

A seleção da Ucrânia chega esta quinta-feira, dia 23, e fica instalada em Oliveira de Azeméis, onde está também a seleção portuguesa. Numa fase inicial, a responsabilidade fica toda a cargo da FPF, como explica à TSF Pedro Dias, diretor técnico de futsal da federação: "Todos os encargos, desde o momento da chegada da seleção ucraniana até se iniciar o Campeonato da Europa, são da nossa responsabilidade. A partir daí, durante o Euro, a UEFA assume os encargos", esclarece o responsável.

Esta é uma intervenção que orgulha a federação, mas a ajuda humanitária já tinha começado em vários clubes portugueses "que conseguiram acolher praticantes de futsal internacionais da seleção da Ucrânia. Alguns deles disputaram o campeonato nacional aqui em Portugal", revela Pedro Dias, reconhecendo que "é um momento muito difícil para a Ucrânia" e tudo o que a federação e os clubes conseguirem fazer para tentar minimizar esta situação "é muito positivo."

O Europeu de Futsal Feminino arranca no dia 1 de julho, num sistema de final four. Nas meias-finais, Portugal defronta a Hungria e a Ucrânia joga com a Espanha. Os bilhetes custam dois euros e Pedro Dias gostava de ver o pavilhão sempre cheio: "Vamos ter causas humanitárias que estarão subjacentes àquilo que poderá ser o contributo de cada espectador num ingresso simbólico, que reverterá para instituições de solidariedade social."

Esta ajuda da FPF continua a seguir ao Euro para o Mundial universitário. Antes do Europeu, Portugal tem ainda um jogo de preparação com a Ucrânia na sexta-feira, dia 24, também em Gondomar.