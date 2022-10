FPF assinala que Villa teve inscrição "quase automática" por cumprir requisitos

© Photo by Travel Nomades on Unsplash

Depois de o presidente da Associação de Futebol de Portalegre (AFP) ter dito, esta quarta-feira, que o Villa Athletic Club reunia as condições legais para disputar as provas em que continua inserido e que não é possível àquele organismo rejeitar a sua inscrição, fonte da Federação Portuguesa de Futebol explicou esta quarta-feira à TSF que a inscrição de clubes de futebol amadores é quase que um "pro forma" quando cumpridos os requisitos.

No caso do clube agora envolvido em polémica por falta de pagamento de salários, a validação cabia à AFP - o que aconteceu - sendo por tal "quase automática" a inscrição na FPF, desde que sejam cumpridos os requisitos para tal.

São eles a obrigação de que o clube a criar tenha uma sede, um campo para jogar, órgãos sociais e estatutos. Porque o Villa Athletic Club cumpriu todos estes requisitos, a inscrição foi aceite tanto na organização distrital, como na nacional.

A mesma fonte da FPF assinala à TSF que esta não é a primeira vez que acontece um caso do género, mas estranha que neste estejam envolvidos jogadores e treinadores profissionais: o Villa é treinado por Meyong e conta com Edinho e André Carvalhas no plantel, três intervenientes com passagens pela Primeira Liga.

O Villa Athletic Club foi fundado em 14 de junho de 2022, em Ponte de Sor, e tem estado a braços com sérias dificuldades, já que "os investimentos iniciais previstos não se concretizaram" e o clube está agora a "ter algumas dificuldades ao nível de patrocínios diretos com marcas", revelou na terça-feira Fábio Lopes, presidente do clube, em comunicado enviado à Lusa.

Na segunda ronda, no domingo, em Elvas, o Villa apresentou-se com 12 jogadores, sem equipa técnica e com equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

Quatro jogadores manifestaram também na terça-feira o seu desagrado com alegados salários em atraso e falta de condições ao presidente do clube, à porta do Grupo Renascença, em Lisboa, segundo a edição online do jornal desportivo Record.

Desde a época desportiva 2015/2016 até à presente data, a equipa do Futebol Clube Mosteirense, no concelho de Arronches (Portalegre), sagrou-se campeã distrital de futebol por três ocasiões, mas a mesma formação não disputou o Campeonato de Portugal.