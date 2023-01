FPF determina minuto de silêncio por Pelé em todas as provas até domingo

© Isaac Fontana/EPA

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu implementar um minuto de silêncio em homenagem ao antigo futebolista brasileiro Pelé nas várias competições que organiza, com duração até ao dia 8 de janeiro, informou esta segunda-feira a entidade.

"Em homenagem ao antigo jogador Pelé, que faleceu na última quinta-feira aos 82 anos, a Federação Portuguesa de Futebol determinou um minuto de silêncio nas competições por si organizadas até ao próximo domingo, dia 08 de janeiro", lê-se no comunicado lançado no sítio de internet da FPF.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.