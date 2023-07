FPF oferece incentivo a clubes que contratem mulheres para equipas técnicas

© Rui Manuel Farinha/Lusa (arquivo)

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou uma medida de incentivo à contratação de mulheres para funções de treinadora em clubes das competições nacionais não profissionais, anunciou esta sexta-feira o organismo.

Em comunicado divulgado no site oficial, a FPF refere que a medida entra em vigor já esta temporada, de 2023/24, procurando, desta forma, "incentivar e assegurar uma melhoria contínua no futebol e no futsal".

Aos clubes candidatos, a FPF irá conceder "um apoio monetário a título de incentivo no valor global de 1.000 euros na época 2023/24" e que "será atribuído uma única vez por equipa".

Poderão candidatar-se clubes e sociedades desportivas que participem em competições nacionais de futebol e futsal, exceção feita a taças e torneios que já beneficiem de apoios para o mesmo fim, como são os casos da Liga feminina de futebol, segunda divisão do campeonato nacional feminino, Liga 3, Liga masculina de futsal e Liga feminina de futsal.

Apenas serão elegíveis para integrar este fundo os clubes e sociedades desportivas que "assumirem o compromisso de, na época 2023/2024, apresentarem uma treinadora com TPTD [Título Profissional de Treinador de Desporto] válido integrante na sua equipa técnica".

Na mesma nota, a FPF adianta que a treinadora terá de ser integrada nas fichas técnicas em, pelo menos, 80% dos jogos dessa equipa.