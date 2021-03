FPF recorre de decisão do Tribunal que deu razão ao Sporting no caso Palinha

João Palhinha © Gerardo Santos / Global Imagens

Por TSF 16 Março, 2021 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que deu razão ao Sporting no recurso apresentado contra o castigo de João Palhinha no jogo frente ao Boavista em que viu um cartão amarelo.

A TSF confirmou que a FPF, que foi encarregada pelo TAD de pagar as custas do processo depois de o castigo a Palhinha ter sido anulado, vai avançar contra a decisão e pode, até, recorrer ao Tribunal Central Administrativo do Sul e, em última instância, ao Supremo Tribunal de Justiça.

Esta terça-feira, ficou a saber-se que o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou o recurso apresentado por João Palhinha, perante a decisão do árbitro num jogo entre o Sporting e o Boavista.

O jogador dos 'leões' tinha sido castigado com a suspensão de um jogo e uma multa de 153 euros, por ter recebido um cartão amarelo na partida frente ao Boavista que ocorreu a 26 de janeiro, mas a sanção foi revertida pelo TAD.