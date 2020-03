Liga e FPF suspendem aperto de mão inicial nos encontros

© Pixabay

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiram suspender o cumprimento inicial entre os jogadores e equipas de arbitragem, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

Em comunicado, os dois organismos explicam que, até nova indicação, decidiram suspender o cumprimento inicial entre as equipas e a equipa de arbitragem, através de aperto de mão.

Do mesmo modo, adiantam, "as crianças que acompanham a entrada das equipas não devem entrar de mão dada com os atletas".

"Este procedimento está de acordo com recomendações para minimizar os potenciais riscos de transmissão do Covid-19", concluiu a FPF.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.600 mortos e 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

* Notícia atualizada às 15h20 com posição da Liga