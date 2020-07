Francês Quartararo vence Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP

© Javier Soriano/AFP

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu este domingo o Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP, segunda corrida do Mundial de velocidade de motociclismo, que o português Miguel Oliveira abandonou na primeira curva, na sequência de uma queda.

Quartararo, que partiu da 'pole position', dominou a corrida espanhola do princípio ao fim, terminando com 4,495 segundos de vantagem sobre o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e 5,546 sobre o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que não subia ao pódio desde o Grande Prémio das Américas de 2019.

Com este resultado no circuito de Jerez de la Frontera, Quartararo alargou para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato do Mundo de MotoGP, graças a duas vitórias em duas corridas disputadas.