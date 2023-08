Francesco Bagnaia vence na Áustria e fica mais perto do título de MotoGP

Francesco Bagnaia © Vincent Jannink/EPA (arquivo)

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, a 10.ª prova da temporada, e ficou mais perto de renovar o título mundial.

Bagnaia, que partiu da 'pole position' para esta corrida principal, terminou as 28 voltas com o tempo de 42.23,315 minutos, deixando o segundo classificado, o sul-africano Brad Binder (KTM), a 5,191 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 7,708 segundos.

O atual campeão mundial e líder do campeonato deste ano, fez ainda a volta mais rápida da corrida, com novo recorde do circuito de Spielberg, na Áustria.

Já o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi forçado a desistir na sétima volta, queixando-se de vibrações na roda dianteira da sua mota, quando seguia na 13.ª posição.

A prova foi bastante solitária para Bagnaia, que dominou de fio a pavio, fazendo um grand slam (pole, volta mais rápida, vitória na sprint e vitória na corrida principal) pela segunda vez este ano.

Esta foi, também, a quinta vitória em corridas principais para o italiano nas 10 já disputadas esta temporada.

Um domínio que o deixa com 62 pontos de vantagem para o segundo classificado do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi apenas sétimo em Spielberg.

O piloto madrileno teve de cumprir uma volta longa de penalização por ter sido o causador do incidente que, no sábado, levou à queda de Miguel Oliveira logo na primeira curva da corrida sprint.

Regressando à pista na 13.ª posição, atrás de Miguel Oliveira, acabou por recuperar até ao sétimo posto.

Se Bagnaia esteve imperturbável na liderança ao longo da prova, Brad Binder manteve o segundo lugar seguro, pelo que foi pela terceira posição que se travaram as principais batalhas, envolvendo Bezzecchi, Luca Marini (Ducati) e Alex Márquez (Ducati), que cortaram a meta por esta ordem.

Com estes resultados, Bagnaia tem agora 251 pontos, contra os 189 de Martin, segundo, e 183 de Bezzecchi, terceiro, enquanto Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar, com 40 pontos.

A próxima ronda do Mundial é o GP da Catalunha, dentro de duas semanas.