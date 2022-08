Francisca Laia e Joana Vasconcelos na final B de K2 500

Francisca Laia © Pawel Jaskolka/EPA

As canoístas olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos vão disputar a final B da prova de K2 500 metros dos Europeus de Munique, após o sexto na sua meia-final.

Na pista oito, a dupla, que não competia junta há cinco anos, terminou o seu desempenho 1.47,951 minutos, a 5,339 segundos da Bélgica, que passou à regata das medalhas juntamente com a Grã-Bretanha e a Sérvia.

No sábado, às 11:07, horas de Lisboa, a médica Francisca Laia e Joana Vasconcelos, que foi mãe há cinco meses, vão procurar a melhor posição entre a 10.ª e 18.ª, um tónico para os Mundias de 2023 nos quais devem tentar o apuramento olímpico nesta tripulação.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.