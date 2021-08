Francisco Belo falha final do lançamento do peso

Francisco Belo © José Coelho/Lusa

O português Francisco Belo falhou, esta terça-feira, o apuramento para a final do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao lançar 20,58 metros, ficando no 16.º lugar da qualificação, no Estádio Nacional da capital japonesa.

Belo, de 30 anos e a fazer a estreia olímpica, começou com um lançamento nulo, antes de alcançar os 20,58 metros, conseguindo 20,24 no terceiro e último ensaio, para acabar em sétimo do Grupo A e ser, depois, ultrapassado por mais nove do Grupo B.

A qualificação direta estava cifrada nos 21,10 metros, registo que seis atletas atingiram, sendo que passavam os 12 melhores -- o último apurado fez 20,90.

A final está agendada para quinta-feira pelas 11h15 locais (3h15 em Lisboa), com o norte-americano Ryan Crouser (22,05), único acima dos 22 metros, a chegar com a melhor marca dos 12 finalistas.

