Francisco Benítez desiste da candidatura à presidência do Benfica e apoia Noronha Lopes

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 13 Outubro, 2020 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Movimento Servir o Benfica, encabeçado por Francisco Benítez, anunciou a desistência na corrida eleitoral do clube da Luz. O líder do movimento vai ser o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral da lista de João Noronha Lopes.

Em comunicado, sublinha-se que "as reações dos sócios às propostas e comportamento do Movimento foram uma evidência de que a grande maioria dos associados do Clube pretende uma mudança."

O movimento apela ainda a Rui Gomes da Silva, outro candidato às eleições encarnadas, a desistir a favor de Noronha Lopes. "Neste momento fulcral da história do Clube, em que urge terminar com o ciclo de dezassete anos de Luís Filipe Vieira, só a união de todos os que defendem a mudança servirá os interesses do Sport Lisboa e Benfica", aponta.

As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas para 30 de outubro, e contam agora com quatro candidatos: Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.