Francisco Neto quer aproveitar jogo com Nova Zelândia para "corrigir detalhes"

O selecionador Francisco Neto disse esta quinta-feira querer aproveitar o particular de sexta-feira com a Nova Zelândia para "corrigir detalhes" e estimular a seleção feminina portuguesa de futebol para o que vem a seguir.

"Acima de tudo, queremos aproveitar o jogo com a Nova Zelândia para ter boas sensações e, ao mesmo tempo, corrigir detalhes na equipa e nas jogadoras. Queremos prepará-las e estimulá-las para aquilo que será o grande jogo do dia 22, que é o mais importante para nós", assinalou o treinador português.

Portugal prepara o jogo do Play-off intercontinental, com Tailândia ou Camarões, a disputar na quarta-feira, que pode valer um apuramento inédito para o Mundial, que em 2023 se realiza na Austrália e Nova Zelândia.

Desde sábado que a seleção das 'quinas' está concentrada em Hamilton, na Nova Zelândia, mas desde então a equipa apenas efetuou dois treinos no relvado, à chegada e na quarta-feira, devido à tempestade, motivada pelo ciclone Gabrielle, que afetou o país.

"Dentro do que nos foi permitido, e no espaço que tínhamos, procurámos estimular fisiologicamente as jogadoras, mesmo sem trabalho de campo. Além disso, fizemos muito trabalho de vídeo e análise dos adversários. Ontem [quarta-feira] voltámos a treinar no campo e focámo-nos na estratégia para o jogo com a Nova Zelândia", assinalou o treinador.

Também foi mais tarde, devido a voos cancelados, que Francisco Neto conseguiu ter o grupo completo, com a chegada apenas na terça-feira de Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão e Inês Pereira, e, finalmente, de Andreia Jacinto, na quarta-feira.

"Já temos todas as jogadoras connosco. Algumas ainda em processo de adaptação por terem chegado mais tarde. Sabíamos que isso ia acontecer e estamos preparados", desvalorizou o técnico, dizendo também que não existem desculpas para não se ter sucesso.

No pensamento da seleção está já o jogo particular de sexta-feira, a partir das 19h00 locais (06h00 em Lisboa), no Estádio Waikato, em Hamilton, com a Nova Zelândia, e, na quarta-feira, o jogo do 'tudo ou nada' para o Mundial.

Portugal defrontará no mesmo estádio Waikato, na quarta-feira (06h30 de Lisboa) o vencedor da eliminatória entre Tailândia e Camarões, que jogam entre si no sábado.

"Tailândia e Camarões têm experiência de Campeonato do Mundo e querem muito lá estar, tal como nós. Seja quem for o adversário, será complicado e virá moralizado por uma vitória", disse ainda Francisco Neto.

Já Ana Borges, uma das capitãs de equipa das 'quinas', encara primeiro o jogo particular de sexta-feira, antes de pensar naquele que será o grande momento.

"Sabemos que este primeiro jogo tem um caráter amigável. Ainda assim, encaramo-lo com a mesma ambição que reservamos para o segundo jogo. Queremos ganhar, até porque isso dar-nos-á alento para o jogo decisivo", assinalou a jogadora, também em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal tenta a qualificação inédita para um campeonato do mundo em jogo a disputar na quarta-feira, 22 de fevereiro, no Estádio Waikato, em Hamilton, diante do vencedor do duelo entre Camarões e Tailândia, que se defrontam no sábado.

A equipa das 'quinas' procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.