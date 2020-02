Francisco Rodrigues dos Santos diz que racismo não pode "ter lugar na sociedade"

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © Maria João Gala/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 16 Fevereiro, 2020 • 22:57

O presidente do CDS-PP também reagiu aos insultos por parte de adeptos vimaranenses ao jogador do FC Porto Marega. Sem fazer referência ao que aconteceu este domingo em Guimarães, Francisco Rodrigues dos Santos refere que "as manifestações de racismo não podem ter lugar na nossa sociedade" e que devem, antes, "ser julgadas e severamente punidas pelos Tribunais".

Na perspetiva do líder centrista, esta é uma " luta que não tem cor", pelo que "todos somos chamados a condenar os crimes de ódio e a defender a dignidade de cada pessoa". A reação do presidente do CDS-PP foi registada na sua rede social Twitter.