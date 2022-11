Frappart histórica: vai ser a primeira árbitra num jogo de um Mundial masculino

© Kirill Kudryavtsev/AFP

A árbitra francesa Stephanie Frappart vai entrar para a história do futebol quando, esta quinta-feira, der o apito inicial do Costa Rica-Alemanha do Grupo E do Mundial.

Será a primeira mulher a dirigir uma partida de um Mundial masculino, num jogo em que terá como assistentes a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina.

Internacional desde 2009, Frappart já tinha sido quarta árbitra no México-Polónia deste torneio.

Antes, já tinha feito história ao ser a primeira mulher a arbitrar um jogo da liga francesa, em 2019, a primeira a dirigir uma Supertaça Europeia, no mesmo ano, e a primeira à frente de um jogo da Liga dos Campeões, em 2020.