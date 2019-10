Freamunde abre inquérito. Presidente diz que jovem jogador agredido está a vitimizar-se

© Pixabay

Por Rute Fonseca 25 Outubro, 2019 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Freamunde diz que o clube já abriu um inquérito para apurar o que aconteceu durante o treino, no qual um jogador de 13 anos perdeu a consciência após os colegas da equipa lhe terem dado palmadas na nuca durante o aquecimento. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias esta sexta-feira.

Pub Pub

Hernâni Cardoso diz que o atleta pode estar a vitimizar-se. Apesar de o relatório da urgência indicar que o jovem sofreu uma equimosa e uma cervicalgia, o presidente do Freamunde afirma que o desmaio pode dever-se a má alimentação pelo que é importante apurar o que aconteceu.

Pub Pub

"A brincadeira que fazem nos treinos é sempre a mesma todas as semanas, vamos averiguar com um inquérito minucioso o que correu mal, se são os miúdos que têm este comportamento, se é a estrutura de formação que deixa, se é a direção que não está atenta e falhou. Há pormenores que temos que apurar. Não é tão grave como parece, o o miúdo vitimizou-se, diz que os colegas o agrediram e eu até ponho em duvida se o miúdo se alimentou bem e à noite teve uma quebra de tensão. São palmadas dos amigos e, às vezes, há algum excesso".

Hernâni Cardoso, presidente do Freamunde garante que vai ouvir todos os jogadores da classe de 13 anos, assim como o treinador e se entender que este tem responsabilidade é suspenso de imediato. Mas considera que a situação não é grave, trata-se de uma brincadeira.

"A direção vai ouvir o responsável das camadas jovens e o treinador. Se houve da parte dele vontade para isto acontecer eu suspendo-o de imediato, mas é preciso ver se foi iniciativa dos miúdos, uma brincadeira que correu mal. O mister pode dizer que não se sente com condições de treinar, é preciso sensatez".

Os pais do jogador agredido apresentaram uma queixa-crime por agressão. Hernâni Cardoso diz que precisa de saber se este ritual de dar palmadas aos colegas da equipa no início dos treinos é habitual e afirma que se tratam de jovens de 13 anos com excesso de energia.

"Se foi erro do treinador tem a porta aberta para ir embora, mas se eu chegar lá e perceber que é um hábito dos miúdos, que pode violar os princípios do Freamunde eu acabo com isso já hoje. Tratam-se de jovens de 13 anos com excesso de energia. No meio de um bando de pardais à solta, não se seguram, a energia deles é três vezes mais do que a minha... não consigo controlá-los. Nunca vi, mas acredito que seja um ritual deles."

O atleta agredido joga nas camadas jovens do Freamunde há dois anos e meio. Em declarações ao Jornal de Notícias, o treinador Tiago Costa lamentou o sucedido e confessou que este exercício do "meiinho", com cachaços é uma prática comum no desporto.